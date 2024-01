Zahlreiche Unfälle in RLP auf spiegelglatten Straßen

Am Dienstagmorgen haben sich auf spiegelglatten Straßen an vielen Stellen in Rheinland-Pfalz zahlreiche Unfälle ereignet. Im Kreis Bernkastel-Wittlich stürzte ein Autofahrer mit seinem Wagen in einen Bach. Im Westerwald fuhren auf glatter Fahrbahn sieben Fahrzeuge ineinander. Drei Menschen wurden verletzt.