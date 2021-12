Warnung vor Schnee und Glätte in Rheinland-Pfalz

Fluch und Segen kann der angekündigte Schnee zum dritten Advent werden: Autofahrer müssen in Rheinland-Pfalz mit Glätte rechnen. Skifahrer und Rodler könnten auf ihre Kosten kommen.

In Rheinland-Pfalz sanken die Temperaturen in der Nacht zum Samstag auf bis zu minus drei Grad. Im Laufe des Samstags kann es laut Deutschem Wetterdienst im Bergland durch Schneeregen noch zu glatten Straßen kommen.

Wintersportler hoffen am dritten Adventswochenende im Westerwald, im Hunsrück und der Eifel auf Schnee. Auch wenn die meisten Lifte noch nicht in Betrieb sind, ist vereinzelt Wintersport möglich. Der Skilift am Salzburger Kopf im Westerwald ist seit Mittwoch geöffnet.

Winterreifen sind bei Glätte und Schneematsch Pflicht

In Deutschland gilt keine generelle Winterreifenpflicht, sondern eine situative. Laut ADAC bedeutet das, "dass man bei winterlichen Straßenverhältnissen, also bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, nur mit Winterreifen fahren darf." Dabei müssen alle vier Räder an einem Auto die Winterbereifung aufweisen. Bei Verstößen drohen Bußgelder und ein Punkt in Flensburg. Der ADAC empfiehlt außerdem, neben den Reifen auch andere Fahrzeugteile winterfest zu machen.