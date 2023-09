per Mail teilen

Trier gilt dank den Gladiators als die Basketballstadt in Rheinland-Pfalz schlechthin. Nach einer sportlichen Flaute will das neu zusammengestellte Team in der neuen Saison der 2. Basketball-Bundesliga (BLL) wieder angreifen - und kommenden Sonntag, gegen die SG ART Giants Düsseldorf direkt zu Hause punkten. Dabei sollen zwei prominente Rückkehrer unterstützen: Don Beck und Maik Zirbes.