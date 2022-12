In der zweiten Basketball-Bundesliga haben die Gladiators aus Trier einen schlechten Saisonstart hingelegt. Doch mit zuletzt drei Siegen in Folge kommen die Trierer ihrem Ziel wieder näher: der Teilnahme an den Playoffs. Beim Heimspiel gegen Kirchheim zeigten sie ihre bislang beste Leistung in dieser Saison.