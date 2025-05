per Mail teilen

Die Gladiators Trier haben das erste Spiel in den Halbfinal-Playoffs gewonnen. Sie schlugen Phoenix Hagen gestern Abend mit 87 zu 74.

Am Samstag geht es dann direkt weiter mit dem zweiten Spiel auswärts in Hagen. Um ins Finale einzuziehen und sich den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga zu sichern, müssen die Gladiators drei der maximal fünf Spiele gewinnen.