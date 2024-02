per Mail teilen

In Koblenz muss um die Zukunft des Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gebangt werden. Finanziell stehen die Häuser nicht gut da - und die Verhandlungen mit einem möglichen Investor sind grade erst gescheitert. Jetzt dreht sich alles um die große Frage, wie der Betrieb in den Häusern am Laufen gehalten wird.