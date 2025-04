Mädchen schnuppern in "Männerjobs" und umgekehrt

per Mail teilen

Mit dem "Girls' Day" und "Boys' Day" sollen Geschlechterklischees bei der Berufswahl aufgebrochen werden. Jungen lernen "klassische" Frauenberufe kennen und Mädchen Berufe, die mehrheitlich Männer ausüben. In Zeiten des Fachkräftemangels ist der Aktionstag also nicht nur für die Kids eine ganz besondere Lehrstunde. Die elfjährige Lotte ist zum Beispiel im Frankenbach-Terminal in Mainz, dem größten Containerhafen im Rhein-Main-Gebiet, auf einen Kran geklettert - und durfte das Ungetüm sogar steuern.