Großer Andrang am Impfbus in Gimbsheim

Das Land will so viele Menschen wie möglich gegen Corona impfen lassen und setzt weiterhin auf Impfbusse. Die Schlangen davor davor werden nicht kürzer. Teilweise stundenlang stehen die Menschen in der Kälte, um auf eine erste, zweite oder dritte Dosis zu hoffen. Aber nicht jeder bekommt sie - so zum Beispiel in Gimsheim im Landkreis Alzey-Worms.