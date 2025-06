Am Wochenende heftige Gewitter in RLP erwartet

Rheinland-Pfalz erlebt gerade die erste Hitzewelle des Jahres. Doch mit den hohen Temperaturen steigt auch die Gewittergefahr: Vor allem am Samstag soll es sehr ungemütlich werden im Land.

In der Nacht zum Samstag bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sehr warm. Die Experten sagen Temperaturen zwischen 22 und 18 Grad vorher - und damit gebietsweise eine Tropennacht. Am Samstag soll es dann zunächst heiter bis sonnig weitergehen.

Am Samstag teils Unwettergefahr

Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung aus Südwest jedoch zu, es gibt einzelne Schauer und teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Der DWD spricht von lokaler Unwettergefahr. Vereinzelt seien auch Hagel und Sturmböen möglich. Es bleibe schwülheiß mit Höchsttemperaturen zwischen 31 und 35 Grad, in Hochlagen um 28 Grad. Einen Überblick über die Hitze- und Unwetterwarnungen des DWD finden Sie hier:

Unwetterwarnungen für Rheinland-Pfalz

In der Nacht zum Sonntag bleibt die Unwettergefahr bestehen. In der Pfalz erwartet die Menschen teils noch mal eine Tropennacht, in der Eifel kühlt es auf bis zu 14 Grad ab.

Auch am Sonntag nass

Am Sonntag wird es wechselnd bis stark bewölkt. Erneut kann es zu Schauern oder schauerartig verstärktem Regen kommen. Auch seien einzelne kräftige Gewitter mit Starkregen und lokale Unwetter möglich, so der DWD. Hagel und Sturmböen schließen die Meteorologen ebenfalls nicht aus. Am Nachmittag lässt der Regen von Nordwesten her allmählich nach. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 20 Grad in den Hochlagen der Eifel und 27 Grad am Oberrhein.

So gehen Sie mit der Hitzewelle um

Um den Körper vor Hitze zu schützen, empfiehlt der DWD, direkte Sonne zu vermeiden und die Wohnung kühl zu halten. Rollläden sollten geschlossen bleiben, gelüftet werde am besten früh am Morgen, spätabends oder nachts. Die Wetterexperten raten zudem, Outdoor-Aktivitäten auf die Morgen- oder Abendzeit zu legen. Außerdem sei es wichtig, bei Hitze viel zu trinken.

Auch die UV-Belastung bewegt sich in den kommenden Tagen nach Angaben der Fachleute auf einem teils sehr hohen Niveau. Ein Tipp ist, auf Schutz achten, also ausreichend Sonnencreme aufzutragen und Kopfbedeckungen zu tragen. Ältere Personen, Pflegebedürftige und Menschen mit Vorerkrankungen sind laut DWD bei den hohen Temperaturen besonders gefährdet, aber auch Schwangere, Kleinkinder und Wohnungslose.