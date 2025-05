In RLP hat es am Samstagnachmittag - wie angekündigt - Schauer und Gewitter gegeben. In der Region Trier kam eine Person ins Krankenhaus. Bei Kaiserslautern fallen mehrere Züge aus.

Mehr als 40 Mal waren Feuerwehr und Rettungskräfte in der Region Trier am Samstagnachmittag im Einsatz. In Idar-Oberstein schlug ein Blitz in ein Gebäude ein, die Bewohnerin sei mit einem Knalltrauma ins Krankenhaus gekommen. Schwer Verletzte gab es bisher aber nach ersten Erkenntnissen keine. Am stärksten betroffen waren die Kreise Trier-Saarburg, der Eifelkreis Bitburg-Prüm und der Kreis Bernkastel-Wittlich. Dort liefen nach Angaben der Berufsfeuerwehr Keller voll. Auch Kanäle liefen über und Bäume stürzten um.

In Koblenz berichtete eine Polizeisprecherin: "Wir haben auf dicke Hagelkörner gewartet, aber es kam nichts." Bis auf einige wetterbedingte, kleinere Unfälle und umgestürzte Bäume sei nichts herausragendes passiert.

Karte wird geladen ... Wird geladen ... Regionale Warnungen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert laufend über die Warnsituation in Deutschland. In der Wochenvorhersage und dem Warnlagebericht für die nächsten 24 Stunden wird dargestellt, in welchen Regionen mit besonderen Ereignissen zu rechnen ist. Die Landkreiswarnungen werden sehr kurzfristig vor den Warnereignissen herausgegeben, um möglichst genau sein zu können.

Wenn Sie auf einen Landkreis auf der Karte klicken, wird Ihnen die entsprechende Warnung angezeigt.

Einige Regionalzugstrecken gesperrt

Keine gute Nachricht für Bahnreisende. Von den Sperrungen betroffen sind die Züge RB62, RB63, RB64 und RB67. Das teilte die DB Regio AG auf X mit.

Die Verbindungen RB62 und RB63 zwischen Worms und Hofheim fahren nicht, weil ein Baum auf die Gleise gestürzt ist. Die Strecke sei nicht befahrbar. Auch der RB67 kann wegen eines umgestürzten Baumes die Strecke zwischen Glan-Münchweiler und Ramstein nicht befahren. Für den RB64 Kaiserslautern nach Pirmasens gebe es keinen Ersatzverkehr.

Warnung vor Starkregen, Hagel, Sturmböen

Der DWD hatte wegen der Wetterlage vor örtlich schweren Gewittern, heftigem Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagelkörnern mit einem Durchmesser von drei Zentimetern und schweren Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde gewarnt.

Gewittertief kam aus Spanien

Die unruhige Wetterlage kam aus dem Westen von der Biskaya vor Spanien und Frankreich: Von dort machte sich ein Tiefdruckgebiet auf den Weg Richtung Nordosten und damit Rheinland-Pfalz.

Dieses Tief hatte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nicht nur warme, sondern auch subtropische Luft im Gepäck. Subtropisch hört sich besser an, als es ist, denn es heißt vor allem: viel Feuchtigkeit.

Neue Gewitter in der Nacht auf Sonntag erwartet

Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Samstagabend ist in der Nacht zu Sonntag den Wetter-Experten zufolge mit weiteren "Gewittertürmen" aus Frankreich und Belgien zu rechnen. Örtlich drohten dann erneut Unwetter. Es bestehe insbesondere die Gefahr von Starkregen. Auch könnten lokal Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von rund 80 km/h auftreten. Am Sonntagvormittag und -mittag soll das Gewitter dann nach Osten abziehen.

Überflutungen, vollgelaufene Keller und umstürzende Bäume möglich

Der DWD weist daraufhin, dass es nicht flächendeckend zu Starkregen oder Gewittern kommen wird. In manchen Regionen von Rheinland-Pfalz werde vermutlich von der Unwetterlage auch gar nichts zu spüren sein. Aber: Dort wo Gewitter auftreten, können sie besonders heftig ausfallen. Dann sind lokale Überflutungen, vollgelaufene Keller und umstürzende Bäume möglich.