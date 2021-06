per Mail teilen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat AfD-Mitglieder aufgefordert, die Gewerkschaft zu verlassen. Hintergrund ist ein Beschluss des Bundesverbandes der Gewerkschaft.

GdP-Landeschefin Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz, teilte am Freitag mit, die GdP grenze sich seit Jahren offensiv von der AfD im Land ab. Eine Zusammenarbeit finde nicht statt und man stelle sich dem Ansinnen der Partei entschieden entgegen. Die AfD missbrauche den Berufsstand für ihre menschenverachtende Politik, so Kunz weiter.

Chefin der GdP Rheinland-Pfalz, Sabrina Kunz SWR

Der Bundesvorstand der Gewerkschaft habe beschlossen, dass eine AfD- und eine GdP-Mitgliedschaft unvereinbar seien. Mit diesem Unvereinbarkeitsbeschluss stärke man den Kollegen den Rücken, teilte die Gewerkschaft mit. Rechtspopulismus, Rechtsextremismus und menschenverachtende Weltbilder hätten in der Polizei keinen Platz.

Die GdP Rheinland-Pfalz verwies unter anderem auf die sogenannten Querdenker-Demonstrationen während der Corona-Krise. AfD-Politiker hätten hier offen den Schulterschluss mit Rechtsextremen, Antisemiten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern gesucht. Dies schade der Demokratie und dem Rechtsstaat.

AfD reagiert empört

Uwe Junge, Fraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion in Rheinland-Pfalz teilte mit: "Ich widerspreche der Darstellung der GdP aufs schärfste, die AfD sei eine angeblich ‚menschenverachtende Partei‘, die der ‚parlamentarischen Demokratie eine Kampfansage erteilt habe‘."

Vorsitzender der rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktion, Uwe Junge picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

"Die GdP, die eigentlich zur Neutralität verpflichtet sei, lasse sich erneut als politischer Spielball und Bauernopfer der rot geführten Landesregierung missbrauchen und sende damit ein fatales Signal an ihre Mitglieder", so Junge weiter. "Polizeibeamte, die nicht in die politische Weltanschauung oder Indoktrinierung passten, würden nicht mehr vertreten. Damit habe die GdP letztendlich ihren Auftrag als neutrale Gewerkschaft, die für das Wohl der Polizeibeamten eintreten sollte, mehr als nur verfehlt."