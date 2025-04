"Bewohner von Weitefeld haben Angst vor dem Täter"

Drei Tage ist es inzwischen her, dass eine dreiköpfige Familie in Weitefeld brutal getötet wurde. Der Täter ist immer noch auf der Flucht. Am Dienstag haben Einsatzkräfte die Wälder in der Umgebung durchkämmt. SWR-Reporter Michael Heußler war wieder in Weitefeld und sagt, die Bewohner hätten mehr und mehr Angst, weil der Täter immer noch nicht gefasst sei.