9:55 Uhr Ein Verletzter bei Brand Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kaiserslautern ist am Morgen ein Mensch verletzt worden. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei in einem Haus in der Nähe des Hauptbahnhofs aus. Die Feuerwehr war dorthin kurz vor 7 Uhr mit mehreren Fahrzeugen ausgerückt. Sie hat die Flammen inzwischen gelöscht. Was zu dem Brand geführt hat, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Die bei dem Brand verletzte Person wird im Krankenhaus behandelt. Darüber berichtete SWR4 RLp am 28.Dezember 2023 um 9:30 Uhr

9:46 Uhr Umsetzung Sparprogramm bei BASF Nach Einschätzung des BASF-Betriebsrates verläuft die Umsetzung des Sparprogramms im Stammwerk Ludwigshafen ohne größere Schwierigkeiten. Viele betroffene Mitarbeiter würden umgeschult. Etwa 600 haben nach Unternehmensangaben bereits eine neue Aufgabe gefunden. Wegen der schlechten Geschäftszahlen hatte der BASF-Vorstand im Februar ein Sparprogramm angekündigt, dass hauptsächlich das Stammwerk in Ludwigshafen trifft. 1.800 Stellen sollen dort wegfallen, um 500 Millionen Euro zu sparen. Das soll über Jobverlagerungen innerhalb des Standortes und Abfindungen passieren. Wie der BASF-Betriebsratschef mitteilte, werden die Abfindungen aber nur in Einzelfällen angenommen. Die meisten der betroffenen Mitarbeiter werden weiter qualifiziert, manche erhalten sogar eine komplette neue Ausbildung, um in anderen Werksteilen und Produktionsbereichen weiterzuarbeiten. Darüber berichtete SWR4 RLP am 28. Dezember 2023 um 9:30 Uhr

9:11 Uhr Vor allem Polizisten Opfer von Gewalt In Rheinland-Pfalz sind im ersten Halbjahr 2023 etwa 2.100 Einsatzkräfte als Opfer von Gewaltdelikten registriert worden. Nach Angaben des Landes-Innenministeriums waren die meisten von ihnen - und zwar mehr als 2.000 - Polizeibeamte. Bei den anderen handele es sich um Feuerwehrleute und Mitarbeiter von Rettungsdiensten. Die Zahlen beziehen sich auf abgeschlossene Ermittlungsverfahren der Polizei. Der Tatzeitpunkt kann damit auch vor 2023 gelegen haben. Darüber berichtete SWR1/4 RP am 28. Dezember 2023 um 9: 00 Uhr

8:53 Uhr Gas, Öl, Sprit: Günstig Tanken vor Preisanstieg im neuen Jahr Der CO2-Preis für Sprit, Öl und Gas wird zum Jahreswechsel steigen. Ab dem 1. Januar 2024 wird der Liter Benzin und Diesel um rund 4,3 bis 4,7 Cent teurer. Die Tankstellen preisen das bestimmt schon früher ein - am besten ihr wartet nicht mehr lange, bevor ihr vor dem neuen Jahr noch einmal volltankt! Mehr Tipps, wie ihr günstig tanken könnt und was ihr beachten solltet, hat Marcel Fehr aus unserer Wirtschaftsredaktion für euch:

8:24 Uhr Und sonst so am 28. Dezember? ...2006: Fünf Jahre nach Einführung der Euro-Banknoten hat die europäische Währung den US-Dollar als wichtigste Bargeldwährung der Welt verdrängt. ...1978: Nach heftigen Schneestürmen wird Norddeutschland sozusagen unter einer Schneedecke begraben. Bei bis zu minus 20 Grad bricht in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und der nördlichen DDR der Verkehr nahezu völlig zusammen. Allein in Schleswig-Holstein kommen zehn Menschen ums Leben. 150 Orte sind zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / othar Heidtmann | Lothar Heidtmann ...1895: Im "Grand Café" der Brüder Auguste und Louis Lumière in Paris findet eine der ersten kommerziellen Filmvorführungen weltweit statt. Zum ersten Mal kommt dabei öffentlich ein Kinematograph zum Einsatz. Das Gerät ist Filmkamera und gleichzeitig Projektor. Auf dem Programm der Vorführung stehen zehn verschiedene Kurzfilme, jeder kürzer als eine Minute - der Kino-Beginn.

7:15 Uhr Tipps zum Abbrennen von Silvester-Feuerwerk Wie bereits erwähnt, ab heute wird in den Super- und Baumärkten Silvester-Feuerwerk verkauft. Feuerwehr sowie Polizei zum Beispiel in der Westpfalz warnen davor, illegales Feuerwerk anzuzünden. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg empfiehlt, vor dem Kauf genau auf die Verpackung zu schauen. Denn in Deutschland dürfen nur Feuerwerkskörper angeboten werden, die eine Prüfnummer haben. Ungeprüfte oder gar selbst hergestellte Böller könnten zu schweren Verletzungen führen, so die Polizei. Prinzipiell soll Feuerwerk nur im Freien angezündet werden. Und das auch nur von Erwachsenen. Die Umweltorganisation BUND fordert, beim Feuerwerk Rücksicht auf Tiere zu nehmen und Raketen oder Böller nicht unkontrolliert abzubrennen. Darüber berichtete SWR4 RLP am 28. Dezember 2024 um 6:30 Uhr

6:52 Uhr Mehr Klagen von abgelehnten Asylsuchenden In Rheinland-Pfalz haben in diesem Jahr deutlich mehr abgelehnte Asylsuchende Klagen eingereicht, als im vergangenen Jahr. Das teilte das Verwaltungsgericht Trier mit, das alle Asylklagen im Land zentral bearbeitet. 2023 seien es 4.100 Klagen gewesen, rund 1.000 mehr als im Jahr zuvor.

6:41 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Vollgelaufene Stauseen, aufgeweichte Deiche und Sandsack-Barrieren: Einige Regionen Deutschlands kämpfen weiter gegen das Hochwasser. In der Gemeinde Lilienthal bei Bremen etwa ist nach Angaben der örtlichen Feuerwehr am Mittwochabend ein Deich gerissen. Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen heute in eine "Pilotrunde". Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat der Gewerkschaft ver.di für heute um 11 Uhr einen Termin in Hamburg angeboten. Seit mehr als acht Monaten verhandeln die beiden Parteien bereits. Das Treffen soll den Durchbruch in den festgefahrenen Tarifverhandlungen bringen. In Berlin geht es heute in einer Pressekonferenz um eine Umfrage zu "Gewalt gegen Einsatzkräfte". Unter anderem der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), Karl-Heinz Banse, und der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), Stefan Hussy, werden dort sprechen. Beide Verbände fordern mehr Respekt gegenüber Einsatzkräften - insbesondere in der Silvesternacht. In Rheinland-Pfalz wurden nach Angaben des Landesinnenministeriums im ersten Halbjahr dieses Jahres 2.151 Einsatzkräfte als Opfer von Gewaltdelikten erfasst.

6:33 Uhr Clemens nach dem Aus bei Darts-WM Darts-Profi Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern ist gestern bei der Darts-Weltmeisterschaft in London ausgeschieden. Jetzt gab es auch ein offizielles Statement von ihm auf Instagram - "Aufgeben ist keine Option!"

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Raketen, Böller, Knallfrösche: Ab heute darf offiziell das Silvester-Feuerwerk verkauft werden. Die Branche rechnet mit einer hohen Nachfrage - trotz der Debatte um ein Böllerverbot. In manchen Städten in Rheinland-Pfalz gelten lokale Böllerverbote. Nachdem Darts-Profi Gabriel Clemens vom Dartverein Kaiserslautern gestern bei der WM in London ausgeschieden ist, geht es am heutigen Donnerstag für die anderen Spieler weiter. Ricardo Pietreczko und Florian Hempel aus Deutschland treten heute an. Die Weihnachtsmärkte sind längst geschlossen und die Stände sind oftmals bereits abgebaut. Ein paar der Märkte werden aber in diesen Tagen zu Wintermärkten und haben teilweise bis ins neue Jahr geöffnet. So zum Beispiel in Koblenz und Traben-Trarbach.

6:01 Uhr So wird das Wetter heute: mild und wechselhaft Mit Temperaturen von 5 bis 8 Grad starten wir heute in Rheinland-Pfalz in den Tag. Niemand muss also das Auto frei kratzen - einen Schal nehmen sich einige von uns aber dann vielleicht doch mit. Auch die nächsten Tage bleiben mild und wechselhaft: Video herunterladen (26 MB | MP4)