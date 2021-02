Lehrer, die bedroht, beschimpft oder gemobbt werden, sind in Rheinland-Pfalz keine Seltenheit mehr. Eine neue Studie hat ergeben, dass es 2020 an mehr als der Hälfte der Schulen psychische Gewalt gab.

Im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa zum dritten Mal eine repräsentative bundesweite Befragung zum Thema "Gewalt gegen Lehrkräfte" durchgeführt. Befragt wurden Schulleiter allgemeinbildender Schulen in Deutschland. Für Rheinland-Pfalz liegt nun erstmals eine landesspezifische Auswertung vor.

Gewalt gegen Lehrer Tabu-Thema

Ein Drittel der befragten Schulleitungen ist der Ansicht, dass das Thema "Gewalt gegen Lehrer" ein Tabu darstellt. Knapp ein Viertel der Schulleitungen in Rheinland-Pfalz traut sich in dieser Frage keine generelle Einschätzung zu. Damit fällt das Meinungsbild unter den Schulleitungen in Rheinland-Pfalz etwas pessimistischer aus als im Bundesgebiet insgesamt.

Wo kommen die Daten her? Die Erhebung wurde vom 8. Januar bis 17. Februar 2020 mithilfe von computergestützten Telefoninterviews durchgeführt. Auf Wunsch konnten die ausgewählten Schulleiter die Fragen auch online über einen individuellen Befragungslink beantworten. Bei der Untersuchung wurden insgesamt 1.302 Schulleiter in der Bundesrepublik Deutschland - darunter 114 in Rheinland-Pfalz - befragt.

Psychische Gewalt: Beschimpft, bedroht, beleidigt

Mehr als die Hälfte der Schulleitungen in Rheinland-Pfalz berichtet, dass es an der eigenen Schule in den letzten fünf Jahren Fälle von psychischer Gewalt gab - also Fälle, bei denen Lehrkräfte direkt beschimpft, bedroht, beleidigt, gemobbt oder belästigt wurden.

Körperliche Gewalt gegen Lehrkräfte und Fälle von Mobbing über das Internet sind etwas seltener. Sie gab es an den jeweiligen Schulen laut knapp einem Drittel der Befragten.

Unterstützung von Lehrkräften reicht aus

Der Großteil der Schulleitungen im Land, an deren Schulen es Fälle von psychischer oder physischer Gewalt gegeben hat, ist der Ansicht, dass es in den allermeisten Fällen ganz oder zumindest teilweise gelungen sei, die Kollegen in Fällen von Gewalt ausreichend zu unterstützen.

Keine Dokumentation von Fällen in Rheinland-Pfalz

"Gewalt und die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr zu", sagt Elisa Engert vom VBE Rheinland-Pfalz. Auch an der Schule als Spiegel der Gesellschaft sei dieses Phänomen zu beobachten. Konflikte eskalierten schneller, öfter und würden mit härteren Mitteln ausgetragen.

Der VBE vertritt die Position, dass das nicht hinzunehmen ist: "Es muss immer klar sein, dass Gewalt nicht verhandelbar ist."

Der Verband fordert unter anderem, dass die Dokumentation von Vorfällen zur Pflicht wird und Statistiken geführt und veröffentlicht werden. 2017 befragte der VBE sämtliche Kultusministerien, ob sie das schon tun. Aus Rheinland-Pfalz erhielt man die Antwort: "Eine statistische Erfassung von Fällen psychischer und physischer Gewalt erfolgt bei den Schulbehörden nicht."

Landesschülervertretung: Suche nach Gründen wichtig

Eric Grabowski, Vorstandsmitglied der Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz, steht der Studie mit gemischten Gefühlen gegenüber: Es sei wichtig, zu vermeiden, dass den Schülern nun gewissermaßen der "Schwarze Peter" zugeschoben werde. "Jeder Angriff, psychisch oder physisch, hat einen Hintergrund, das passiert nicht einfach so. Und: Es passiert eben auch umgekehrt, dass Lehrer Schüler schlecht behandeln, mobben oder angreifen."

Dass die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, in der Gesellschaft als solcher zunehme, darin stimmt Grabowski dem VBE zu: "Ich glaube, der Respekt vieler Menschen einander gegenüber schwindet so langsam."

Aus seiner Sicht ist Kommunikation das beste Mittel, um gegen Gewalt in der Schule vorzugehen. Wichtig sei weiterhin, ein Problembewusstsein dafür zu entwickeln, wo Gewalt herkommt, wie sie sich dann im Klassenzimmer entlädt, und wie genau das zukünftig verhindern werden kann.