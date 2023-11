Laut Bundeskriminalamt gab es im vergangenen Jahr in Deutschland mehr als 240.000 Fälle von häuslicher Gewalt, davon etwa 13.500 in Rheinland-Pfalz. 80 Prozent davon sind Frauen. Die Dunkelziffer soll deutlich höher sein.

Der "Orange Day" möchte mit vielen Aktionen gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen. In Mainz machten Studierende mit der Botschaft "Nein heißt Nein" auf das Thema aufmerksam und waren bereits am Mittwoch in Bars unterwegs. Gerade junge Frauen müssten an das Thema herangeführt werden, hieß es.