Die Neufassung des Kita-Gesetzes in Rheinland-Pfalz tritt zum 1. Juli in Kraft. Doch bereits im Vorfeld stoßen die neuen Regelungen bei den Beschäftigten auf wenig Gegenliebe. Das zumindest geht aus einer Umfrage hervor, die die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) heute vorstellen will.

Demnach gibt es deutliche Probleme bei der Umsetzung des neuen Kita-Gesetzes. Die Stimmung bei den Beschäftigten sei schlecht, so die GEW. Der Grund: Viele Kitas in Rheinland-Pfalz sind mit den Aufgaben schlichtweg überfordert, die jetzt auf sie zukommen. Das berichten der Kita-Fachkräfteverband und die GEW unisono. Größtes Problem sei der Rechtsanspruch auf eine durchgehende mindestens siebenstündige Betreuung mit Mittagessen für alle Kinder ab zwei Jahren. In vielen Kitas fehle dafür das Personal, aber auch Schlaf- und Speiseräume. Personalfragen noch immer ungeklärt Zudem wüssten derzeit viele Kitas noch immer nicht, wie genau die Betriebserlaubnis für ihre Einrichtung aussehe. Davon sei abhängig, wie viel Personal ihnen ab Juli zur Verfügung steht und wie viele Kinder sie aufnehmen können. Auch das rheinland-pfälzische Bildungsministerium sieht mit der Neufassung des Kita-Gesetzes einen erhöhten Personalbedarf und will, dass mehr Personal angestellt wird. Allerdings auch aus anderen Fachgebieten. Nach Angaben von Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) könnten bis zu 30 Prozent andere Fachkräfte - etwa Musiker oder Schreiner - in den Kitas arbeiten, um den Übergang zu erleichtern.