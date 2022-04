Warnstreiks im Westen von RLP - hier sind kommunale Kitas betroffen

per Mail teilen

Die GEW hat für Dienstag zum regionalen Warnstreik in Kitas und sozialen Diensten aufgerufen. Insbesondere im Westen von Rheinland-Pfalz dürfte das für Eltern von Kita-Kindern zu einem Betreuungsproblem werden.

Für diese Regionen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen:

Region Trier

Landkreis Kusel

Landkreis Trier-Saarburg

Landkreis Birkenfeld

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Rhein-Hunsrück-Kreis

Seit fast drei Jahren verhandeln die Gewerkschaften mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden - bisher ohne Erfolg. Bei den Gesprächen geht es um mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Deshalb will die Arbeitnehmervertretung durch den erneuten Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen.

Erste Streiks hatte es im März in Rheinland-Pfalz gegeben. Damals hatten sich viele Beschäftigte an den Arbeitsniederlegung beteiligt.

Die GEW geht nach eigenen Angaben davon aus, dass es insbesondere in kommunalen Kindertagesstätten zu Einschränkungen in den genannten Regionen kommen wird. Neben den Arbeitsniederlegungen ist ein Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) geplant.

Die nächste Verhandlungsrunde soll im Mai stattfinden.