Seit Wochen wird darüber diskutiert, wie auch in Kitas schrittweise wieder der Alltag einkehren kann. Seit dem Wochenende liegt ein Hygieneplan für Kindertageseinrichtungen vor. Doch die Empfehlungen bleiben deutlich hinter denen für Schulen zurück, bemängeln Kritiker.

Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) Rheinland-Pfalz hält den vorliegenden Kita-Hygieneplan für ungeeignet. Er könne im Kindertagesstätten-Bereich nicht ausreichend Orientierung und Schutz gewährleisten.

Das Ansteckungsrisiko in Kitas sei aufgrund der besonderen Anforderungen in der Arbeit mit kleinen Kindern größer als in Schulen. Dennoch blieben die Empfehlungen für Kitas bei den Hygienemaßnahmen und beim Arbeitsschutz zum Teil deutlich hinter denen der Schulen zurück.

Hygieneplan für Kitas in Rheinland-Pfalz: Empfehlungen des Bildungsministeriums, der Kommunalen Spitzen und des Landesjugendamtes (Stand: 5.5.2020)

Von einem Regelbetrieb sind die Kitas in Rheinland-Pfalz noch weit entfernt dpa Bildfunk picture alliance/Hauke-Christian Dittrich/dpa

Forderung: Gleiche Bedingungen für Erzieher und Lehrer

Die GEW halte es für dringend angebracht, dass die bereits erlassenen Hygienevorschriften zum erweiterten Schulbetrieb grundsätzlich auf die Kitas übertragen würden. Daraus ergebe sich dann beispielsweise, dass Erzieher, die 60 Jahre und älter sind, selbst entscheiden könnten, ob sie in der Arbeit mit Kindern eingesetzt werden wollen. "In den vorgelegten Empfehlungen für die Kindertagesstätten verbleibt eine solche Entscheidung beim Träger", moniert die GEW.

Ausschnitt aus dem Kita-Hygieneplan Bei bestimmten Personengruppen (Erwachsene und Kinder) ist das Risiko für einen schweren COVID-19-Krankheitsverlauf höher [...] Diese Personengruppen benötigen einen besonderen Schutz und sollten daher derzeit nicht in Einrichtungen eingesetzt werden. Die Entscheidungen sind durch die Arbeitgeber vor Ort zu treffen. Da das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf mit zunehmendem Alter steigt, sollte vor Ort geklärt werden, inwieweit Personal ab 60 Jahren eingesetzt werden kann.

"Es wäre ein gutes Signal für die Kita-Beschäftigten, wenn der derzeit vorliegende Hygieneplan für Kindertagesstätten deutlich nachgebessert würde, damit die Mitarbeiter sich von der Politik in ihrer Verantwortung für Kinder wertgeschätzt fühlen und in ihrem berechtigten Bedürfnis nach ausreichendem Gesundheitsschutz beachtet würden", so Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz.

Gruppengröße nicht mehr als fünf

Außerdem empfehle die GEW für die Notbetreuung in Kitas weiterhin eine maximale Anzahl von fünf Kindern je Gruppe und folge damit den Empfehlungen der Leopoldina. Die für Rheinland-Pfalz ermöglichte Zahl von maximal zehn Kindern in einer Gruppe sei nicht sinnvoll, da Abstands- und Hygieneregeln für Kita-Kinder kaum umgesetzt werden könnten.

"Dass diese Regelung nun durch die vorliegenden Empfehlungen aufgeweicht werde, sei es durch das Tragen von Schutzmasken oder durch Interpretation der vielleicht bestehenden Vorerkrankungen, ist inakzeptabel", sagt Hammer.

Auch die Vereinte Dienstleistungsgesellschaft (Verdi) Rheinland-Pfalz kritisiert den vorgelegten Hygieneplan. "In den Kindertageseinrichtungen und insbesondere im U3-Bereich stehen wir vor besonderen Herausforderungen. Niemand glaubt, dass dort die Abstandregeln wirklich eingehalten werden können", so Landesfachbereichsleiter Volker Euskirchen. Aus seiner Sicht sollte eine Schärfung der Formulierungen in einigen Punkten wie zum Beispiel Gefährdungsbeurteilung, Gruppengröße und Schutzmaterial stattdfinden.

Landeselternausschuss kann Kritik nicht verstehen

Andreas Winheller, Vorsitzender des Landeselternausschusses (LEA) Rheinland-Pfalz, sieht das anders: "Diese Null-Risiko-Politik ist nicht akzeptabel. Erzieher müssen ein gesellschaftliches Restrisiko leisten können."

"Die Kritik der GEW ist unsolidarisch", sagt er im SWR-Interview. Das Ganze werde auf dem Rücken der Familien ausgetragen. "Wir sprechen hier über Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung bis zur Impfung." Eine Gruppengröße von fünf Kindern hieße, dass 75 Prozent der Kapazität eingedämmt würde. Das könne man nicht verantworten. "Wir finden den vorgelegten Plan ausgezeichnet. Alles andere würde den Kindern das Recht auf Förderung über Monate nehmen", so Winheller.