Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz hat die Polizei inzwischen einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Er sei, wie ein 38-Jähriger zuvor, im saarländischen Sulzbach gefasst worden.

Die Fahndungsmaßnahmen liefen aber noch, weil nicht ausgeschlossen werden könne, dass es weitere Mittäter gebe, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zuvor hatte es eine öffentliche Fahndung gegeben.

Bei dem zweiten Festgenommenen soll es sich um einen 32-Jährigen handeln. Nähere Angaben zu seiner Festnahme gibt es bislang nicht.

Nach Informationen des Saarländischen Rundfunks war zuvor ein 38-Jähriger in seinem Heimatort Sulzbach festgenommen worden. Der Zugriff soll ruhig verlaufen und keine Waffengewalt zum Einsatz gekommen sein.

Dabei soll es sich um einen Geschäftsmann handeln, dessen Firma vor Kurzem Insolvenz angemeldet hat. Zu einem früheren Zeitpunkt sei er der Polizei wegen Unfallflucht aufgefallen. Über den zweiten Tatverdächtigen sei nur bekannt, dass er 32 Jahre alt sei.

Offenbar Papiere des Verdächtigen gefunden

Nach dpa-Informationen hatte die Polizei am Tatort in der Pfalz Papiere des verdächtigen 38-Jährigen gefunden. Der Mann soll in der Vergangenheit wegen Unfallflucht aufgefallen sein und eine Waffenerlaubnis haben. Beruflich ist er laut Polizei als Wildhändler tätig.

Eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar waren am frühen Montagmorgen gegen 4.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an einer Kreisstraße in der Pfalz erschossen worden. Die Beamten hatten nach Angaben aus Sicherheitskreisen zuvor per Funk gemeldet, in einem Fahrzeug sei totes Wild gefunden worden. Später meldeten sie "Die schießen".