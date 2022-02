Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Junge Polizisten in der Nähe von Kusel ist die Trauer und Anteilnahme in Rheinland-Pfalz groß. Am Montagabend legten Menschen vor der Polizeiinspektion Kusel Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Auch an der Polizeihochschule ist die Fassungslosigkeit groß.