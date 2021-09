Geimpfte und Genesene sollen in RLP mehr Freiheiten bekommen

per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz sollen die Corona-Beschränkungen für Geimpfte und Genese gelockert werden. Das kündigte Gesundheitsminister Clemens Hoch im SWR an. Die geplanten Lockerungen sollen mit der neuen Corona-Verordnung Ende nächster Woche in Kraft treten. Hoch betonte aber, es werde Ausnahmen für Kinder oder Erwachsene geben, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten.