Die Corona-Krise belastet die Gesundheitsämter auch in Rheinland-Pfalz. Bundeskanzlerin Merkel sagte erneut mehr Personal zu. In Rheinland-Pfalz sollen zunächst 75 neue Stellen geschaffen werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Belastungen der Beschäftigten in den Gesundheitsämtern durch die Coronakrise gewürdigt. Die Pandemie sorge dort für "unfassbaren Mehraufwand", sagte sie am Dienstag zu Beginn einer virtuellen Konferenz über den öffentlichen Gesundheitsdienst.

Was die Beschäftigten der Ämter Tag für Tag leisteten, sei "ungewöhnlich", sagte Merkel. Dafür wolle sie sich bedanken. Die Gesundheitsämter spielten in der Corona-Zeit "eine zentrale Rolle". Sie würden dabei helfen, die Infektionsketten zu brechen, und hätten einen "wesentlichen Anteil" daran, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland weitgehend unter Kontrolle sei.

Vier Milliarden Euro für mehr Personal

Merkel erneuerte das Versprechen, dass Bund und Länder das System mit einem milliardenschweren Paket stärken wollen. Alleine der Bund werde die Gesundheitsämter in den kommenden fünf Jahren mit vier Milliarden Euro für mehr Personal unterstützen.

In den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern fehlen nach SWR-Informationen viele Ärzte. Für 100.000 Einwohner gibt es einer SWR-Recherche zufolge nur zwei bis drei Ärzte. Das Gesundheitsministerium in Mainz hielte mindestens vier für nötig. Mit dem Geld aus Berlin gibt es nun die Chance, die Personallücken in den Gesundheitsämtern zu füllen. Bis Ende 2021 soll es zunächst 75 neue Vollzeitstellen für die 24 Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz geben. Das teilte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Bundesweit sieht der "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" bis Ende 2021 mindestens 1.500 neue Stellen vor. Bis Ende 2022 sollen 3.500 weitere Stellen folgen.

Mitarbeiter müssen viel mehr Kontakte nachverfolgen

Die Gesundheitsämter halten die Situation derzeit für schwieriger als während des Lockdowns im April und Mai. Dietmar Hoffmann, der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Mainz-Bingen, sagte dem SWR, es gebe zwar deutlich weniger Fälle, diese seien aber wesentlich zeitintensiver. Zur Zeit des Lockdowns hätten sich die Kontakte der positiv getesteten Personen auf wenige Menschen in der Familie oder am Arbeitsplatz beschränkt.

Derzeit habe man dagegen zum Beispiel ein positiv getestetes Kind in einer Schulklasse mit den Mitschülern, den Lehrern und Kontakten in der Freizeit. Es sei daher "ganz, ganz schwierig" herauszufinden, wie viele Menschen ein Corona-Patient möglicherweise angesteckt hat, sagte Hoffmann. In 20 bis 30 Prozent der Fälle könne man gar nicht mehr sagen, wo sich die Betroffenen angesteckt haben.

Mehr Geld fürs Personal gefordert

Mehr Geld könne sicher helfen, meint Hoffmann. Denn es sei äußerst schwierig, dauerhaft geeignetes Fachpersonal zu finden. Der Arbeitsmarkt sei sehr, sehr dünn. Diese Beobachtung hat auch der Leiter des Gesundheitsamts Trier, Harald Michels, gemacht. Ein Bewerber sei abgesprungen, weil er fast 2.000 Euro weniger als in einer Klinik verdient hätte. Als alleinerziehender Vater habe sich der Mann das nicht leisten können, berichtet Michels.

Auch der Verband der Amtsärzte in Rheinland-Pfalz fordert eine bessere Bezahlung des Personals in den Gesundheitsämtern, um überhaupt Bewerber für die Stellen finden zu können.