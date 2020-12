per Mail teilen

Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz erhalten aus dem vier Milliarden Euro großen Hilfspaket des Bundes in den kommenden fünf Jahren insgesamt etwa 200 Millionen Euro.

Aus dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium heißt es, in den kommenden Wochen werde mit den Kommunen geklärt, wie das Geld genau an die 24 Gesundheitsämter im Land verteilt werde. Grund für die Finanzspritze ist die Corona-Pandemie. Sie habe gezeigt, dass in den Gesundheitsämtern Personal fehlt.

Eine SWR-Recherche in Rheinland-Pfalz hatte ergeben, dass es im Großteil der 24 Gesundheitsämter im Land für 100.000 Einwohner nur zwei oder drei Ärzte gibt. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium dagegen hält mindestens vier Ärzte für 100.000 Einwohner für erforderlich. Aufgrund der deutschlandweiten Personalnot in Gesundheitsämtern hatte der Bund bereits im Juni Unterstützung angekündigt.

250 unbefristete Stellen für Rheinland-Pfalz

Wie das Bundesgesundheitsministerium am Samstag mitteilte, haben sich Bund und Länder jetzt darauf verständigt, wie das geschehen soll. Demnach sollen in den Gesundheitsämtern bundesweit in den kommenden fünf Jahren mindestens 5.000 neue Vollzeitstellen geschaffen werden. Das sind nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landkreistags etwa 250 zusätzliche unbefristete Stellen im Land. Der Verband der Amtsärzte teilte dem SWR mit, der Bund würde diese Stellen für fünf Jahre finanzieren. Dann seien die Länder verantwortlich.

Um überhaupt Bewerber zu finden, müssten bei den anstehenden Tarifverhandlungen die Gehälter der Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern deutlich steigen, so der Verband.