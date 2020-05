per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat zu Personalnot in den Gesundheitsämtern geführt. Das Land reagiert nun, damit langfristig genügend Personal zur Verfügung steht. Unklar ist allerdings die Finanzierung.

In den 24 Gesundheitsämtern in Rheinland-Pfalz herrscht in der Corona-Krise Personalnot. Um kurzfristig zu helfen, hatte das Land unter anderem Ärzte im Ruhestand, Ärzte vom medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) oder auch Medizinstudenten um Hilfe gebeten.

Langfristige Lösung im Blick

Jetzt hat das Land den Weg dafür freigemacht, die Gesundheitsämter auch langfristig mit Personal aufzustocken. Denn all die Freiwilligen, die jetzt den Gesundheitsämtern aushelfen, stehen oft nur für wenige Wochen oder Monate zur Verfügung. Medizinstudenten zum Beispiel wollen irgendwann ihr Studium fortsetzen und die Ärzte vom MDK sind spätestens dann weg, wenn der MDK sie wieder braucht.

Damit die Gesundheitsämter auch in der Zeit danach genügend Personal haben, hat das Land die Haushaltsregeln für die Landkreise gelockert. Die sind nämlich zuständig für die Gesundheitsämter. Und jetzt können die Landkreise viel leichter als bisher auch langfristig Personal in den Ämtern einstellen.

Finanzierung ungeklärt

Unklar ist allerdings die Finanzierung. Eigentlich zuständig ist das Land. Es zahlt den Kommunen aktuell rund 42 Millionen Euro im Jahr für die Gesundheitsämter. Aber diesen Betrag will das Land nicht erhöhen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilt dem SWR dazu mit, es sei derzeit nicht geplant, die Pauschale aufzustocken. Der Landkreistag gibt sich damit nicht zufrieden. Er fordert eine Erhöhung auf mindestens 70 Millionen Euro. Anders seien die zusätzlichen Stellen der Gesundheitsämter nicht zu finanzieren, so der Geschäftsführende Direktor des Verbands, Burkhard Müller (SPD).

Wechsel in der Trägerschaft

Früher war das Land für die Gesundheitsämter zuständig. Seit 1997 sind die Landkreise Träger der Gesundheitsämter. Damals wurde vereinbart, dass das Land den Kreisen jährlich eine Pauschale zur Finanzierung der Gesundheitsämter überweist. Wie der Landkreistag mitteilt, hängt die Höhe der Pauschale von der Einwohnerzahl eines Kreises ab. Je mehr Einwohner also ein Kreis hat, desto höher ist die Pauschale für das Gesundheitsamt.