Der globale Reiseverkehr ist in der Coronakrise zum Erliegen gekommen. Viele Länder haben ihre Grenzen geschlossen. Aber was bedeutet das für all jene, die nicht mehr rechtzeitig abreisen konnten?

Auf den deutschen Flughäfen starten oder landen inzwischen nur noch wenige Flugzeuge: Die meisten Flüge wurden wegen der Corona-Pandemie gestrichen. Am Frankfurter Flughafen bestimmen vor allem Rückholflüge und Frachtflieger das Bild. Mit den Rückholflügen hat die Bundesregierung 240.000 deutsche Staatsbürger nach Hause gebracht, die wegen der Reisebeschränkungen in der Corona-Krise im Ausland gestrandet sind. Zwei Monate nach Beginn der Aktion gibt es immer noch Hunderte, die auf einen Flug oder eine Fähre warten. Aber auch in Rheinland-Pfalz sitzen noch zahlreiche Menschen fest.

Kein Einzelfall

Seit rund zwei Monaten lebt Mimon Rahhoui in Mainz auf der Straße. Der Rentner besitzt die deutsche und die marokkanische Staatsbürgerschaft und war jahrelang in Mainz-Kastel beschäftigt. Er lebt seit Jahren in seinem Heimatland, kehrt aber regelmäßig für ärztliche Behandlungen nach Deutschland zurück. Er hat Schwierigkeiten, eine vorübergehende Bleibe zu finden, und eigentlich würde er am liebsten nach Marokko ausreisen. Das Problem: Flüge dorthin werden derzeit nicht angeboten.

Gestrandeter hängt in Mainz fest Weil durch die Corona-Pandemie viele Flüge ausfallen oder die Grenzen dicht sind, sind viele Menschen aktuell in Deutschland gestrandet. Einer von ihnen ist der Deutsch-Marokkaner Mimoun Rahaoui.

Es handle sich bei Rahhoui nicht um einen Einzelfall, bestätigt Bettina Klühnemann von der Evangelischen Flughafenseelsorge: "Es gibt jede Menge Leute, die jetzt im Inland hier in Deutschland festhängen. Und es gibt Leute, die im Transitbereich festhängen." Seit der Coronakrise ist das Team der Evangelischen Flughafenseelsorge am Flughafen Frankfurt im Dauereinsatz. "Wir versuchen eigentlich, jeden Tag da zu sein. Das Wichtige ist, dass die Leute einfach merken, da ist überhaupt mal jemand, der nimmt wahr, dass ich da bin, dass ich etwas brauche."

Hunderte Fluggäste betroffen

Der Flughafenbetreiber Fraport versucht derweil, etwa durch die Ausstattung mit Feldbetten und der Bereitstellung von Essen und Duschmöglichkeiten, die Grundbedürfnisse der unfreiwillig Gestrandeten sicherzustellen. "Wir sind da, um alles das, was man im Transit nicht mehr kaufen kann, zu besorgen", erzählt Klühnemann. Darüber hinaus helfe die Seelsorge auch dabei, telefonisch den Kontakt in die jeweiligen Heimatländer aufrechtzuerhalten. "Für manche kommt dann auch die Sehnsucht nach der Familie."

Hunderte Fluggäste sind seit Mitte März in Frankfurt gestrandet. Sie können den Flughafen nicht verlassen, weil die Rückflüge in ihre Heimatländer verschoben, diese keine Rückholaktionen durchgeführt haben oder das Zielland die Einreise schlicht verwehrt. Seit Wochen warten sie darauf, den Flughafen verlassen zu können - doch die Flüge werden immer wieder verschoben.

Reisemöglichkeiten ab Mitte Juni in Aussicht

In Deutschland beflügeln derweil Verhandlungen zu Grenzöffnungen - zumindest innerhalb Europas - die Hoffnung, bald wieder ins Ausland reisen zu können: Die noch bis zum 14. Juni weltweit geltende Reisewarnung für deutsche Touristen soll zunächst nur für die Europäische Union aufgehoben und durch individuelle Reisehinweise ersetzt werden.