Sind Getreide und Öle wirklich knapp?

Der Krieg in der Ukraine zeigt auch in rheinland-pfälzischen Supermärkten Auswirkungen. Leere Regale. Aber Speiseöl und Mehl fehlen nicht, weil sie knapp geworden sind, sondern weil die Kunden hamstern. Werner Eckert, Leiter der SWR-Umweltredaktion erklärt, was das bedeutet.