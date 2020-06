per Mail teilen

Für viele Beschäftigte ist das Plastikvisier eine große Erleichterung. Doch ob es eine gleichwertige Alternative zum Mund-Nase-Schutz ist, bleibt umstritten. Die Landesverordnung gibt keine Klarheit.

Für viele Beschäftigte, die bei der Arbeit eine Maske tragen müssen, gilt das Visier als große Erleichterung. Der durchsichtige Plastikschild vor dem Gesicht ist immer wieder zu sehen. Bei Verkäuferinnen in Bäckereien, beim Personal hinter der Metzgertheke oder bei Supermarktmitarbeitern.

Mit den Plastikvisieren atmet es sich während einer Acht-Stunden-Schicht leichter, berichten viele Mitarbeiter. Der Mund-Nase-Schutz direkt am Gesicht wird häufig als belastend empfunden, wenn er auf Dauer getragen werden muss.

"Auslegungshilfe" sorgt nicht für Klarheit

Rheinland-Pfalz hatte die Plastikvisiere als eines der ersten Bundesländer in der Corona-Krise erlaubt. Doch seit dem 20. Mai herrscht Verwirrung. In einer sogenannten Auslegungshilfe fasste das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium die Vorgaben neu: "Falls aus medizinischen oder psychischen Gründen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) nicht möglich ist, weisen wir vorsorglich darauf hin, dass Visiere zwar zulässig sind, jedoch im Sinne der Zielsetzung der MNB nicht als gleichwertige Alternative angesehen werden können.“

Seitdem rätseln Unternehmen und Verbände: Dürfen Visiere jetzt noch getragen werden oder nicht? Thomas Scherer, der Geschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, berichtet von einer großen Verunsicherung. Viele Unternehmen hätten Besuch vom Ordnungsamt bekommen. Die Kontrolleure hätten Beschäftigte mit Visier darauf hingewiesen, dass der Plastikschutz vor dem Gesicht nicht mehr getragen werden dürfe.

Es bleibt bei Ermahnungen

Bislang bleibe es bei solchen Ermahnungen, so Scherer. Dabei hatten die Firmen zum Teil kräftig investiert, um Visiere für ihre Mitarbeiter anzuschaffen. Die Branche ist alarmiert: "Die Visiere spielen bei uns eine große Rolle", sagt der Verbandsgeschäftsführer im Gespräch mit dem SWR. Ob beim Lebensmitteldiscounter oder im Baumarkt. Mitarbeiter erledigten zum Teil harte Arbeit, räumten zum Beispiel Regale ein. Aber auch für eine Verkäuferin sei es körperlich eine "Riesenzumutung", acht Stunden lang eine Stoffmaske vor Mund und Nase tragen zu müssen.

"Die aktuelle Formulierung zu den Visieren ist missverständlich", ärgert sich Scherer. Er fordert eine Klarstellung des Gesundheitsministeriums, dass die Visiere weiter erlaubt sind. Gerade im Hinblick auf die am kommenden Mittwoch anstehenden Lockerungen, mit denen zum Beispiel die Maskenpflicht am Platz im Kino oder im Theater wegfallen soll. "Wir sehen ja, die Lockerungen kommen. Die Infektionszahlen steigen trotz entsprechender Lockerungen nicht exorbitant an. Und von daher ist eine entsprechende Verschärfung, die vielleicht hier rauszulesen wäre, überhaupt nicht nachzuvollziehen."

Unterschiedliche Auslegung

Auch in der Gastronomie und Hotellerie ist das Thema Visier derzeit ein "großes Ärgernis", heißt es beim Branchenverband Dehoga Rheinland-Pfalz. Präsident Gereon Haumann liest die jüngste "Auslegungshilfe" des Gesundheitsministeriums klar als Verbot von Visieren: "Damit geht eine riesige Erleichterung verloren." Viele Mitarbeiter dürften mit dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in den heißen Sommerwochen Gesundheitsprobleme bekommen, sorgt sich Haumann. Er fordert von der Landesregierung die Maskenpflicht draußen etwa auf Terrassen abzuschaffen und drinnen die Visiere zuzulassen.

Die Vorgaben des Landes zu den Visieren werden allerdings durchaus unterschiedlich ausgelegt. Das zeigt ein Anruf beim Verband des Rheinischen Bäckerhandwerks, der für knapp 300 Betriebe in Rheinland-Pfalz zuständig ist. Geschäftsführer Henning Funke liest die Handreichung des Gesundheitsministeriums so, dass Visiere zulässig sind. Das Ministerium sehe sie zwar nicht als gleichwertige Alternative zum Mund-Nasen-Schutz an, aber eben doch als Alternative.

Auch bei den Bäckereibetrieben seien die Visiere "ein großes Thema" und die Verunsicherung sei groß, berichtet Funke im Gespräch mit dem SWR. Einzelne Betriebe hätten Masken für mehrere hundert Verkäuferinnen angeschafft. Aus gutem Grund - so Funke - denn die Beschäftigten hätten durch das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung inzwischen vermehrt gesundheitliche Probleme, etwa Atemnot oder Hautausschläge. Die Zahl der Krankschreibungen habe zugenommen.

Ministerium verweist auf RKI

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium teilt auf SWR-Anfrage mit, auch das Robert Koch-Institut (RKI) bewerte die Visiere nicht als gleichwertige Alternative zum Mund-Nasen-Schutz. Diese Haltung vertrete auch das Ministerium: "Vor diesem Hintergrund wird ein Visier nicht als gleichwertige Alternative zur Mund-Nasen-Bedeckung angesehen."

Zur Klärung dürfte diese Stellungnahme kaum beitragen. Thomas Scherer vom Handelsverband ärgert sich: "Das ist eine typische Lösung: Wasch‘ mich, aber mach‘ mich nicht nass!" Die Politik wolle sich mit dieser Formulierung den Rücken freihalten, falls etwas passieren sollte, dort wo Visiere eingesetzt werden: "Dass ich dann als Politik sagen kann: Ich war’s aber nicht. Ich bin nicht dran schuld. Ich habe nämlich darauf hingewiesen, dass sie nicht so sicher sind wie die anderen Dinger." Wobei man auch fragen müsse, so Scherer: "Warum lässt man selbst genähte Masken zu?" Da wisse man ja auch nicht, ob irgendwo Löcher im Stoff sind.