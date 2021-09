Landtag will Diätenerhöhung verabschieden

Der Landtag plant am Mittwochabend (22.09.21) die Diätenerhöhung für die Abgeordneten zu verabschieden. Demnach soll sich das monatliche Gehalt der Abgeordneten von derzeit rund 7.000 Euro innerhalb von drei Jahren auf rund 7.800 Euro erhöhen. Zur Begründung heißt es: In Rheinland-Pfalz orientiere sich das Einkommen eines Abgeordneten am Gehalt eines Verbandsbürgermeisters. Dieses Gehalt sei aufgrund von Tariflohnerhöhungen gestiegen. Deshalb jetzt die Anpassung. Es ist nicht das erste Mal, dass die Diäten der rheinland-pfälzischen Abgeordneten erhöht werden. Seit 2018 sind sie insgesamt um rund 1.100 Euro pro Monat gestiegen. Jetzt kommen schrittweise weitere 800 Euro pro Monat dazu. Der Steuerzahlerbund kritisiert den Zeitpunkt der Diätenerhöhung in der Coronakrise als instinktlos. Er teilte dem SWR mit, viele Menschen sorgten sich um ihre Jobs und ihre Existenz. Deshalb gebe es kaum einen schlechteren Zeitpunkt für eine Diätenerhöhung von mehr als 10 Prozent innerhalb von nur drei Jahren.