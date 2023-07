per Mail teilen

In Neustadt an der Weinstraße haben am Dienstagnachmittag etwa 40 Gegner einer geplanten Geothermie-Anlage zur Gewinnung von Erdwärme und Lithium demonstriert. Eine Bürgerinitiative übergab Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) eine Petition mit rund 1.900 Unterschriften. Aus Sicht der Kritiker würde das Projekt eine Landschaftsfläche von 80.000 Quadratmetern zerstören.