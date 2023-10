Gendern ist im Schulunterricht in RLP nicht erlaubt

per Mail teilen

Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz sollen sich an die geltenden Rechtschreibregeln halten. Darauf hat das Bildungsministerium hingewiesen. Dahinter verbirgt sich die Diskussion, ob Schülerinnen und Schüler in ihren Texten gendern dürfen - und wenn ja, ob das als Fehler gilt.