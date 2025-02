Denkmal statt Stolpersteine

per Mail teilen

Gemünden im Hunsrück hatte früher den Spitznamen "Klein-Jerusalem". Viele Jüdinnen und Juden lebten hier - bis zur Zeit des Nationalsozialismus. Gemünden ist ein Ort mit Nazi-Vergangenheit. Doch mit der Aufarbeitung der Geschichte tat man sich in dem Ort schwer. 2016 wollte der Verein "Bürger für Gemünden" Stolpersteine verlegen, doch bei einer Volksabstimmung sprach sich eine Mehrheit dagegen aus. Am Sonntag wurde nun ein Denkmal eingeweiht, das an das jüdische Leben erinnern soll.