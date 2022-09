Am Dienstag sind in Koblenz die Special Olympics Landesspiele mit einem Fackellauf durch die Innenstadt gestartet. Etwa 800 Athleten mit und ohne geistige Behinderung treten noch bis Donnerstag bei den Wettkämpfen gegeneinander an. Doch die Veranstalter sagen auch: Es geht nicht ums Gewinnen, sondern um die Freude am Sport.