Land baut Angebot der Gemeindeschwestern aus

Gemeindeschwestern gehen zu alten Menschen, packen selbst mit an oder vermitteln Kontakte. Sieben Jahre nach dem Start des Programms der Gemeindeschwestern plus will die Landesregierung diese Arbeit weiter ausbauen. Der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) kündigte am Donnerstag an, dass alle 24 Landkreise und alle 12 kreisfreien Städte eine Förderung von jeweils eineinhalb Fachkraftstellen erhalten sollen. Bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 soll es somit flächendeckend 54 Gemeindeschwestern geben. "Ziel ist es, den Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in ihrem Zuhause zu ermöglichen", erklärte Schweitzer. Bisher nehmen 13 Landkreise und 7 kreisfreie Städte an dem Programm teil, außerdem auch mehrere Verbandsgemeinden.