Erneut ist in Herxheim in der Südpfalz ein Geldautomat in die Luft gejagt worden - an derselben Stelle, an der bereits vor zwei Jahren unbekannte Täter zugeschlagen hatten. Die Polizei fahndet nach den Verantwortlichen. Ob sie Beute gemacht haben und wenn ja, in welcher Höhe, ist nicht bekannt.