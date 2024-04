In Hauptstuhl im Kreis Kaiserslautern ist in der Nacht auf Dienstag ein Bankautomat gesprengt worden. Nach Polizeiangaben hat es gegen halb drei in einer Sparkassen-Filiale eine heftige Explosion gegeben.

Die Kaiserstraße in Hauptstuhl ist mittlerweile wieder frei. Autofahrerinnen und Autofahrer können wieder ganz normal durch den Ort fahren. Jetzt gilt es noch das Gebäude, in dem der Geldautomat gesprengt wurde, wieder aufzuräumen. Heißt: unter anderem müssen jetzt die restliche Glasscherben und kaputte Türen entfernt werden. So wie das Gebäude aussieht scheint es heute Nacht also eine ordentliche Explosion gegeben zu haben. Um die die Bankfiliale herum sind viele einige Wohnhäuser. Da kann man nur von Glück reden, dass die von der Explosion - wie es scheint - nichts abbekommen haben.