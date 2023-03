Großaktion gegen Geldautomaten-Sprenger in RLP

per Mail teilen

Immer wieder kommt es in Rheinland-Pfalz zu Sprengungen von Geldautomaten, doch nur in den seltensten Fällen können die Täter gefasst werden. Im Schnitt öfter als jede Woche wurde ein Geldautomat 2022 gesprengt. Diese Straftaten haben in Rheinland- Pfalz stark zugenommen. Deshalb hat die Polizei landesweit Kontrollen durchgeführt, um Täter ausfindig zu machen und abzuschrecken.