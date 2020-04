Mit Razzien in Nordhein-Westfalen und Hessen und sieben Festnahmen haben Ermittler eine mutmaßliche Bande gestoppt, die Dutzende Geldautoautomaten - unter anderem auch in Rheinland-Pfalz - geknackt haben soll. Zehn Objekte wurden durchsucht, sieben Männer festgenommen, nach einem wird noch gefahndet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, in mindestens 32 Fällen Automaten in Banken und Sparkassen in Rheinland-Pfalz, NRW, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg aufgebrochen zu haben. Seit Herbst 2019 werde ermittelt.