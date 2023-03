Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:58 Uhr Tschüss für heute! Ganz zum Schluss noch eine tierische Info - ich kriege dieses Kopfkino gerade nicht mehr weg: Wie gut ist euer Latein noch? Mamenchisaurus sinocanadorum, so lautet der wissenschaftliche Name für den Dinosaurier mit dem bislang längsten Hals. Wissenschaftler haben herausgefunden, das dieses Viech mit dem unaussprechlichen Namen einen 15 Meter langen Hals hatte - zum Vergleich: Das ist etwa so lang wie sechs Giraffenhälse. Die Saurierart lebte vor mehr als 160 Millionen Jahren im heutigen Ostasien. Nach den Untersuchungen hatten die Tiere etwa vier Meter lange Halsrippen, die den Hals stabilisierten. Und das war es mit dem Morgenticker für heute auch schon wieder. Morgen begrüßt euch hier meine Kollegin Rafaela Rübsamen und begleitet euch, wenn ihr wollt, ins Wochenende. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt - immer gerne her damit. Schreibt uns an rlp-newsticker@swr.de.

9:50 Uhr "Tag des Schluckaufs" - Nachbemerkung Zum Schluss noch die Quizauflösung zum Tag des Schluckaufs - das war kein Witz - der US-Amerikaner Charles Osborne hatte tatsächlich 68 Jahre lang mehr oder weniger heftig Schluckauf. Man schreibt das Jahr 1922. Osborne lebt auf einer Farm in Nebraska im Mittleren Westen der USA. Als er beim Schweineschlachten ein besonders schweres Tier auf die Waage wuchtet, geht es los - und der Schluckauf hört nicht mehr auf. Der Farmer lebt dennoch ein normales Leben. Er heiratet, zeugt acht Kinder und wird über 90 Jahre alt. Und dann - ein Jahr vor seinem Tod - hört der Schluckauf doch noch auf - ebenso plötzlich, wie er 68 Jahre zuvor begonnen hat. Und dieser Schluckauf-Rekord hat es tatsächlich ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft.

9:45 Uhr Keine Beute bei Automatensprengung in Wittlich Nachtrag zur jüngsten Geldautomatensprengung: Laut Polizei haben die Täter in Wittlich keine Beute gemacht. Es gibt aber erste Hinweise zu einem mutmaßlichen Täterfahrzeug. Kurz nach der Tat hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Audi RS 6 gesichtet, der mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der A48 im Bereich des Autobahndreiecks Vulkaneifel in Richtung Koblenz unterwegs war. Bis Ulmen habe die Polizei das Auto verfolgen können. Dann sei der Sichtkontakt abgebrochen. Andere Einsatzkräfte hätten den Audi dann wieder auf der A1 Höhe Blankenheim gesehen und ihn bis Mechernich im Kreis Euskirchen verfolgt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Audi gesehen haben oder Angaben zu dem Vorfall in Wittlich machen können, sich zu melden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 16. März 2023 um 9:30 Uhr.

9:15 Uhr Eifelmuseum in Mayen öffnet wieder Kleiner Ausflugstipp gefällig? Nach der Winterpause öffnet die Stadt Mayen heute wieder das Eifelmuseum in der Genovevaburg. Um Energie zu sparen, waren zwei der Ausstellungen in diesem Winter länger geschlossen als üblich. In der multimedialen Ausstellung Eifel Total gibt es nun wieder Informationen über die Entstehung der Landschaft und der früheren Bewohner in der Eifel zu entdecken, so die Museumsleitung. Und das Schieferbergwerk unter der Genovevaburg zeigt die 2.000-jährige Geschichte des Bergbaus in Mayen. Die Erlebniswelt Grubenfeld am Stadtrand von Mayen bietet nun wieder einen Spazierweg durch noch erhaltene Bergbaugruben. Darüber berichtete SWR4 RLP am 16. März 2023 um 8:30 Uhr.

8:55 Uhr Immer noch kein Netz in Trier Ungefähr 20.000 Menschen der Region Trier sitzen seit gestern sozusagen im "Tal der Ahnungslosen". In Trier-West und in einigen Orten im Trierer Land fallen weiterhin Festnetz-Telefon und Internet aus. Am Mittwochnachmittag war bei Bauarbeiten ein Glasfaserkabel durchtrennt worden. Nach Angaben des Betreibers kann die Reparatur noch bis in den späten Vormittag andauern. Internet und Festnetz-Telefone in Trier-West und Umgebung gehen wieder Darüber berichtete SWR4 RLP am 16. März 2023 um 7:30 Uhr.

8:30 Uhr Hicks...kleines Quiz zum "Tag des Schluckaufs" Luft anhalten, sich erschrecken lassen, ein Glas Wasser trinken: Tipps gegen Schluckauf gibt es in vielfältiger Ausführung und sie sind selten nützlich. Warum auch immer, aber diese nervige Sache hat heute ihren großen Tag: Der 16. März ist Tag des Schluckaufs. Zeit für Triviales! Wie lange dauerte der längste Schluckauf überhaupt?

8:20 Uhr Dreyer: Mehr Geld vom Bund für Geflüchtete Die rheinland- pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fordert wegen der hohen Flüchtlingszahlen mehr Hilfen vom Bund für die Länder und Kommunen. Vor Beginn des Ministerpräsidententreffens sagte sie dem SWR, der Bund habe zwar den Ländern im vergangenen Jahr Geld gegeben. Die Flüchtlingszahlen seien aber höher als erwartet. Außerdem reiche Geld allein nicht, so Dreyer. Es sei wichtig, Migrationsabkommen zu schließen, damit Flüchtlinge, die nicht bleiben könnten, tatsächlich auch von den Herkunftsländern zurückgenommen würden. Auch um die Unterbringung von Flüchtlingen geht es. Keine Turnhallen mehr Darüber berichtete SWR1 RLP am 16. März 2023 um 8:00 Uhr.

8:10 Uhr Tarifeinigung für Zivilbeschäftigte der Streitkräfte Für die bundesweit 12.000 Zivilbeschäftigten bei den ausländischen Streitkräften ist eine Einigung im Tarifkonflikt erzielt worden. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di haben vor allen die Protestaktionen und Warnstreiks in Rheinland-Pfalz dazu beigetragen. Die Einigung sieht vor, dass alle Beschäftigten und Auzubildenden 4,1 Prozent mehr Lohn bekommen, rückwirkend zum 1. November 2022. Außerdem gibt es einen Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro. Dazu gibt es noch Erhöhungen der monatlichen Zulagen und Prämien und einen zusätzlichen freien Tag. Darüber berichtete SWR1 RLP am 16. März 2023 um 8:00 Uhr.

8:00 Uhr Wie Schülerinnen und Schüler mit dem Fall Luise umgehen Auch Tage danach lässt viele - auch mich - der Fall der getöteten Luise nicht los. Grausam für die Familie des Mädchens, aber auch für die Angehörigen der mutmaßlichen Täterinnen. Die Umstände sind schon für Erwachsene kaum zu begreifen. Auch Schülerinnen und Schüler im Westerwald versuchen, mit der Tat irgendwie klar zu kommen. Meine Kolleginnen und Kollegen in Koblenz haben mit Emma Lucke gesprochen, sie ist Kreisvertreterin der Schülerinnen und Schüler in der Region. Westerwald Zwölfjährige wohl von Gleichaltrigen getötet Wie der Fall Luise Schulen im Westerwald beschäftigt Der tragische Tod der zwölfjährigen Luise hat auch bei Schülerinnen und Schülern im Westerwald für Entsetzen gesorgt. Doch Lehrer tun sich schwer damit, das Thema zu besprechen. 16:00 Uhr Der Tag in RLP SWR1 Rheinland-Pfalz Darüber berichtete SWR4 RLP am 16. März 2023 um 7:30 Uhr.

7:30 Uhr Forderung: "49-Euro-Ticket für alle Schüler in RLP" Das 49-Euro-Ticket steht in den Startlöchern: Ab Mai soll man damit unterwegs sein können. Heute beschließen die Abgeordneten im Bundestag voraussichtlich die Finanzierung dafür. Viele Einzelheiten sind aber nach wie vor unklar. In Rheinland-Pfalz fordern Schüler- und Elternvertreter jetzt, dass alle Schülerinnen und Schüler kostenlos ein 49-Euro-Ticket bekommen sollten - auch um Ungerechtigkeiten zu vermeiden. Denn wie es derzeit aussieht, werden wohl nur Kinder und Jugendliche profitieren, die sowieso schon Anspruch auf kostenfreie Schülerbeförderung haben. Sie könnten mit ihrem neuen Ticket dann bundesweit kostenlos unterwegs sein, während andere weiter die Fahrt zur Schule und alle deutschlandweiten Ausflüge selbst blechen müssen. Darüber berichtete SWR1 RLP am 16. März 2023 um 7:30 Uhr.

7:10 Uhr Das passiert heute in Deutschland In Berlin startet die Ministerpräsidentenkonferenz. Ein Thema ist die steigende Zahl an Flüchtlingen und die Kosten für deren Unterbringung und Versorgung. Der Bund müsse sich stärker finanziell an der Unterbringung und Versorgung der Menschen beteiligen, finden viele Länderchefs. Außerdem geht es um die Entwicklung der Energiepreise. Auch die Kultusminister der Länder treffen sich in Berlin. Ihr Thema: Sie beraten über eine weitere Angleichung der Rahmenbedingungen für das Abitur. Dabei geht es nicht um die Prüfungen, sondern um die Phase vorab. Es soll unter anderem neue Vorgaben für die Zahl der zu belegenden Leistungs- und Grundkurse geben. Im Bundestag wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Regierungserklärung abgeben. Anlass ist der anstehende EU-Gipfel in der kommenden Woche, bei dem es unter anderem um den Krieg in der Ukraine geht. Im Anschluss wollen die Abgeordneten die Finanzierung des künftigen 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen in ganz Deutschland beschließen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist zu Besuch in Berlin. Gemeinsam mit Bundeskanzler Scholz wird er die Holocaust-Gedenkstätte am Bahnhof Grunewald besichtigen. Später wird Netanjahu noch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Mehr als 3.000 Polizisten werden den Besuch absichern. Es sind zahlreiche Demos geplant, sie richten sich vor allem gegen die geplante Justizreform in Israel.

6:45 Uhr Müll aufsammeln unter Polizeiaufsicht Das nenne ich mal eine clevere "Strafe", die vielleicht sogar nachhaltig wirkt: Im Stadtpark von Kaiserslautern haben zwei Jugendliche unter Polizeiaufsicht Müll aufgesammelt. Die beiden 15 und 16 Jahre alten Jungen hatten zuvor - aus Langeweile, wie sie sagten - Mülleimer aus den Halterungen gelöst und den Inhalt im Park verteilt. Die Beamten machten ihnen offenbar klar, dass das eine ziemliche Sauerei ist und brachten sie dazu, die Folgen ihrer Aktion wieder aufzusammeln. Darüber berichtete SWR4 RLP am 16. März 2023 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr Die Störche sind zurück in Rheinland-Pfalz Passend zum langsam frühlingshaften Wetter - Die ersten Störche sind aus ihrem südlichen Winterquartier nach Rheinland-Pfalz zurückgekehrt. Jetzt beginnt für sie die Brutzeit. In Rheinland-Pfalz sind die Tiere vor allem in Bornheim (Landkreis Südliche Weinstraße) verbreitet. Mehr Angeberwissen für den gepflegten Smalltalk in der Kaffeepause gibt's hier bei den Kolleginnen auf Instagram:

6:15 Uhr Kein Geld für Long Covid Ambulanzen in RLP Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium sieht sich nicht zuständig, Long Covid Ambulanzen finanziell zu unterstützen. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) sagte dem SWR, das sei Aufgabe der Kassenärztlichen Vereinigung. Hintergrund ist, dass allein in Rheinland-Pfalz mehr als 80.000 Menschen an den Spätfolgen von Corona leiden. Im Land gibt es aber nur eine fachübergreifende Corona-Ambulanz. Die Einrichtung weiterer scheitert unter anderem an der Finanzierung. Die Kassenärztliche Vereinigung spielt den Ball zurück und verweist darauf, dass die Krankenkassen das Geld zahlen müssten. Die wiederum wollen erst eine Richtlinie erstellen. Das soll aber noch bis Ende des Jahres dauern. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, seht ihr dazu mehr heute Abend ab 20:15 Uhr bei Zur Sache Rheinland-Pfalz im SWR Fernsehen.

6:02 Uhr Haushalt Ludwigshafen: "Nur" noch 30 Millionen neue Schulden Es ist geschafft: Die hochverschuldete Stadt Ludwigshafen hat gestern Abend ihren Haushalt für 2023 verabschiedet, nach langen Diskussionen. Der gemeinsame Antrag von SPD und CDU wurde mehrheitlich angenommen. Der Plan: Eine Neuverschuldung von rund 30 Millionen Euro. Unter anderem ist eine Erhöhung der Vergnügungssteuer von 22 auf 25 Prozent und die Einführung einer Bettensteuer für Hotels vorgesehen. Der erste Entwurf hatte ein Defizit von rund 98 Millionen Euro und war von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion abgelehnt worden. Darüber berichtete SWR4 RLP am 16. März 2023 um 6:30 Uhr.

6:02 Uhr Geldautomat in Wittlich gesprengt Es vergeht gefühlt wirklich kaum ein Tag ohne solche Meldungen: In Wittlich haben Unbekannte in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum gesprengt. Laut Polizei waren der oder die Täter in das Gebäude eingebrochen. Es gab erheblichen Sachschaden, die genaue Summe ist noch nicht klar. Die Fahndung läuft, die Polizei sucht Zeugen, die etwas bemerkt haben. Darüber berichtete SWR4 RLP am 16. März 2023 um 6:30 Uhr.

6:01 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Endlich gefühlt Frühling! Kälte und Schnee gehören jetzt bald der Vergangenheit an... heute erwartet uns schon ein Hauch von Frühling. Südlich von Mosel und Lahn wird es freundlich mit viel Sonnenschein. Weiter nördlich gibt es mehr Wolken, aber auch dort bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen um die 15 Grad. Zum Wochenende hin wird es noch milder, bis 20 Grad könnten drin sein, meint Wetterexpertin Claudia Kleinert. Video herunterladen (25,2 MB | MP4)