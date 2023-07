Wieder hat es in Rheinland-Pfalz geknallt, und ein Geldautomat ist in die Luft geflogen, diesmal im südpfälzischen Berg. Die Tat ereignete sich am frühen Montagmorgen gegen 2 Uhr. Die Wohnungen über der Bankfiliale mussten evakuiert werden. Laut Polizei flüchteten die Täter in einem grauen Auto.