++ Wieder Geldautomat gesprengt ++ Glatte Straßen ++ Abgabefrist Grundsteuer ++ Jahrestag Polizistenmord ++

Die letzten Stunden für die Abgabe der Grundsteuererklärung laufen. Einige Menschen in Rheinland-Pfalz müssen noch nachziehen, denn bis heute haben erst 72 Prozent ihre Daten eingesendet. Damit steht Rheinland-Pfalz etwas besser da als der Bundesdurchschnitt. Wer die Erklärung noch nicht abgegeben hat, wird in den kommenden Wochen noch einmal daran erinnert. Eine Ministeriumssprecherin sagte, damit seien noch keine Mahngebühren verbunden.

In der Nacht ist es überwiegend trocken geblieben mit Tiefstwerten von drei bis ein Grad, in höheren Lagen aber deutlich kälter. Es besteht Glättegefahr. Der Dienstag bleibt weiterhin stark bewölkt, zeitweise ist mit Regen zu rechnen. In höheren Lagen kann Schnee fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad. In Hochlagen ist mit Maximalwerten von null bis vier Grad zu rechnen.

6:05 Uhr

Geldautomat in Koblenz gesprengt - Verdächtige gefasst

Keine Nacht ohne gesprengten Geldautomaten: So fühlt es sich fast an. Diesmal hat es eine Bank-Filiale in der Andernacher Straße in Koblenz getroffen. Auf der Flucht bauten die Einbrecher zunächst einen Unfall und flüchteten zu Fuß. Die Polizei setzte sogar einen Hubschrauber für die Suche nach den Tätern ein - mit Erfolg. Im Dickicht eines Campingplatzes wurden zwei Männer in den Morgenstunden gefasst.