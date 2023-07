Geldautomat gesprengt, Streit um Weideschlachtung, Sicherheitspersonal im Freibad

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:51 Uhr Ein Blick in die Geschichtsbücher: Das geschah am 24. Juli... ...2008: Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Barack Obama spricht in Berlin an der Siegessäule vor mehr als 200.000 Menschen. ... 1938: Die Erstbesteigung der Eiger-Nordwand gelingt. Eine vierköpfige Expedition bezwingt in dreieinhalb Tagen das 1.800 Meter hohe Bergmassiv in der Schweiz. ... 1923: Im Vertrag von Lausanne erhält die Türkei ihre staatliche Souveränität in den heutigen Landesgrenzen. Es kommt zu einer großen Umsiedlung: 1,5 Millionen Griechen müssen ihre Heimat in Kleinasien verlassen, während rund 600.000 Türken aus Nordgriechenland in die Türkei kommen. ...1911: Der amerikanische Archäologe Hiram Bingham entdeckt auf einer Forschungsreise in Peru in 2400 Metern Höhe die Ruinen der Inka-Stadt Machu Picchu.

9:28 Uhr Fall Dillinger - Aufarbeitungskommission im Bistum Trier berät Panne, Unvermögen oder Absicht? Was da im Zusammenhang mit Ermittlungen im Missbrauchsfall Dillinger passiert ist, klingt ein bisschen wie im schlechten Film. Da vernichteten die Ermittlungebehörden kistenweise Fotos und Unterlagen aus dem Haus des verstorbenen Priesters. Der steht im Verdacht, über Jahrzehnte vor allem Jugendliche sexuell missbraucht und in teils pornografischen Posen fotografiert zu haben. Video herunterladen (162,2 MB | MP4) Heute treffen sich die Mitglieder der Aufarbeitungskommission zum Thema sexueller Missbrauch im Bistum Trier und beraten über ihr weiteres Vorgehen in dem Fall. Der Kommissionsvorsitzende Gerhard Robbers, früher Justizminister in RLP, hatte schon deutlich kritisiert, dass mit der Vernichtung des Materials eine wichtige Grundlage für die Aufarbeitung des Falls verloren sei. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 24. Juli 2023 um 8:30 Uhr

9:04 Uhr Bitte nicht nachmachen - Zehn Fahrräder auf dem Dach Aus der Abteilung: Sollte man besser bleiben lassen - am Sonntagabend hat die Polizei auf der A65 bei Landau einen Transporter gestoppt - und anschließend dieses Foto veröffentlicht: Pressestelle Polizei Landau Weil die zehn Fahrräder nicht mehr in den Transporter passten, hatte der 29-jährige Fahrer eines Logistikdienstleisters die Räder kurzerhand aufs Dach gepackt. Dabei waren sie laut Polizei nur provisorisch mit Seilen gesichert. Bei einer scharfen Bremsung oder einem Ausweichmanöver wären die Räder schnell zum Geschoss geworden. Erst nachdem der Fahrer einen zweiten Transporter organisiert hatte, durfte er die Fahrt Richtung Frankreich fortsetzen.

8:46 Uhr Streit um Weideschlachtung geht vor Gericht An diesem Thema scheiden sich vermutlich die Geister. Und zwar nicht nur zwischen Vegetarieren und Fleischessern. Wie kann ein Nutztier möglichst human geschlachtet werden? Im Schlachthof, nach stressigem Transport - oder direkt auf der Weide mit einem gezielten Schuss. Rinderzüchter aus Flacht im Rhein-Lahn-Kreis klagen jetzt vor dem Verwaltungsgericht in Koblenz gegen den Kreis. Sie wollen erreichen, dass sie ihre Rinder mit einem Schuss aus einem Gewehr direkt auf der Weide töten dürfen. Die Kollegen im Studio Koblenz haben die ganze Geschichte. Koblenz Landwirte klagen gegen Rhein-Lahn-Kreis Streit um Weideschlachtung per Kugelschuss - Prozess in Koblenz Rinderzüchter aus dem Rhein-Lahn-Kreis wollen ihre Tiere schonender schlachten - mit einem Gewehrschuss auf der Weide. Der Kreis verbietet das. Jetzt muss das Gericht entscheiden. 14:00 Uhr Am Nachmittag SWR4 Rheinland-Pfalz

8:36 Uhr Die Verkehrslage in Rheinland-Pfalz und rundherum Sommerzeit - Reisezeit - Baustellenzeit. Wir kennen das alle, kaum sind Ferien, kommen zu den üblichen Baustellen im Land noch ein paar dazu. Wie etwa auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden (da sind allerdings die Hessen schuld 😉). Die Bundesstraße 9 zwischen Spay und Boppard ist ab heute voraussichtlich drei Wochen lang voll gesperrt. Und auch bei der Deutschen Bahn wird gewerkelt, etwa zwischen Landstuhl und Kusel. Was auf den Straßen im Land derzeit so los ist, könnt ihr hier nachlesen. SWR Verkehrsmeldungen

8:20 Uhr 😀 Wenn das mal kein Grund zur Freude ist! Zwischendurch zwischen all den Nachrichten mal etwas Schönes: Alle mal aufrichten, Mundwinkel nach oben ziehen und einmal herzlich lachen! Denn: Heute ist internationaler Tag der Freude. Wusstet ihr, dass beim Lachen vom Gesicht bis zum Bauch fast 300 verschiedene Muskeln beteiligt sind? Und Lachen ist gesund: Mediziner haben festgestellt, dass durch das Lachen mehr T-Zellen aktiviert werden. So wird das Immunsystem gestärkt. Also, dann tun wir mal was für unsere Gesundheit - und für die gute Laune! Einmal lachen bitte - heute ist internationaler Tag der Freude! picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

7:55 Uhr Schwimmen in Flüssen? Besser nicht! Ok, Badewetter ist heute eher nicht. Aber die Ferien haben gerade erst angefangen und Sommer ist auch noch eine Weile - bestimmt sehnen wir uns dieser Tage nochmal nach Abkühlung. Warum es allerdings gar keine gute Idee ist, sich dann in fließende Gewässer zu stürzen, könnt ihr hier nachlesen. Die DLRG warnt jedes Jahr davor, in Rhein und Mosel zu schwimmen. Weil es aber jedes Jahr wieder Leute gibt, die es dennoch tun, üben die Retter regelmäßig. Bei Instagram gibt es einen eindrücklichen Film über diese Übung. Wer danach immer noch im Rhein herumplanschen möchte, ist selbst schuld.

7:39 Uhr Kaiserslautern will Sicherheitsdienst in Freibädern Meldungen über Randale in Schwimmbädern in Berlin machten in jüngster Zeit Schlagzeilen. In der Hauptstadt haben Bäderbetreiber jetzt Ausweiskontrollen eingeführt, professionelle Sicherheitsdienste sollen für ein ruhiges Badevergnügen sorgen. Auch in Kaiserslautern soll es demnächst Wachpersonal geben. Eine Sprecherin der Stadt begründete das damit, dass sich immer mehr Badegäste aggressiv verhielten. Für das kommende Jahr wurden Haushaltsmittel für einen Sicherheitsdienst beantragt. Auf Nachfrage erklärt die Polizei, man habe in diesem Jahr schon mehrmals zu den beiden Kaiserslauterer Freibädern ausrücken müssen - meist aber wegen Diebstählen. Kaiserslautern Aggressive Badegäste Kaiserslautern will Sicherheitskräfte in Freibädern einsetzen Die Stadt Kaiserslautern will in ihren Freibädern einen professionellen Sicherheitsdienst einsetzen. Das sei notwendig, weil sich immer mehr Badegäste aggressiv verhalten würden. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

7:28 Uhr Was heute sonst noch wichtig wird - der Blick über die Landesgrenze Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen startet heute in die Weltmeisterschaft in Australien. Dabei trifft die Nationalelf der Fußballfrauen am Vormittag im ersten Spieltag auf Marokko, und zwar in der Vorrunde der Gruppe H. Nach der Suche nach einer vermeintlichen Löwin werden heute die Ergebnisse der Spurenanalyse erwartet. Anderthalb Tage lang hatten die Behörden im Süden Berlins nach der angeblichen Löwin gesucht, bis Foto-Analysen ergaben, dass es sich bei dem gesichteten Tier wohl um ein Wildschwein gehandelt hat. Das Loveparade-Unglück in Duisburg mit 21 Toten jährt sich zum 13. Mal Auch in diesem Jahr finden am Unglücksort wieder Feiern zum Gedenken an die Opfer statt. Am 24. Juli 2010 waren am einzigen Ein- und Ausgang der Technoparade 21 Menschen im Alter von 17 bis 38 Jahren erdrückt worden. Mindestens 652 Loveparade-Besucher wurden damals verletzt.

6:58 Uhr Polizeimeldungen aus der Nacht In Bad Kreuznach hat die Polizei am Sonntagabend einen Mann festgenommen, der seine Lebensgefährtin mit einem Messer bedroht haben soll. Laut Polizeibericht hatte die Frau den Notruf gerufen. Als die Beamten in der gemeinsamen Wohnung eintrafen, habe der stark alkoholisierte Mann die Polizisten beschimpft. Die Beamten brachten ihn zu Boden, dabei wehrte sich der 46-Jährige heftig und verletzte einen Polizisten am Knie. Der Beschuldigte blieb, wie auch seine Lebensgefährtin, unverletzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Und das darf auch nicht fehlen - es hat mal wieder einen Geldautomaten erwischt. Unbekannte haben am frühen Morgen in Herxheim bei Landau einen Geldautomaten gesprengt. Langsam ein Klassiker - es traf ein Gerät auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Die Polizei fahndet nach den Tätern, ob Geld erbeutet wurde, ist derzeit noch unklar. Was sich dabei wohl jemand gedacht hat - vermutlich nix: In Rennerod (Westerwaldkreis) haben Unbekannte am Sonntagabend mehrere Gullydeckel ausgehoben und auf dem Bürgersteig gestapelt. Mögliche Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Westerburg melden. Über diese Themen berichtete SWR4 RLP am 24. Juli 2023 um 6:30 Uhr

6:27 Uhr Waldbrände, Wahlen - was ist seit gestern passiert in der Welt? Die Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos sind weiter außer Kontrolle. Anhaltende Trockenheit und Wind erschweren die Löscharbeiten. Rund 19.000 Touristen und Einheimische mussten vor den Flammen flüchten und in Sicherheit gebracht werden - es ist die größte Evakuierungsaktion der griechischen Geschichte. Spanien hat gewählt - und steht vor einer schwierigen Regierungsbildung: Die konservative Volkspartei hat die Parlamentswahl zwar gewonnen. Ob Parteichef Alberto Núñez Feijóo aber eine Regierung bilden kann, ist unklar. Auch in einem Bündnis mit der rechtspopulistischen Partei Vox käme er nicht auf eine Mehrheit im Parlament. Über diese Themen berichtete SWR1 RLP am 24. Juli 2023 um 5:30 Uhr

6:16 Uhr Radrennen auf dem Ring nach Unfall abgebrochen Die Veranstalter von "Rad am Ring“ auf dem Nürburgring in der Eifel haben das 24-Stunden-Radrennen abgebrochen. Der Grund: auf der Nordschleife gab es einen schweren Unfall. Die Strecke musste gesperrt worden, damit der Rettungshubschrauber landen konnte. Das 24-Stunden-Rennen ist ein Höhepunkt bei der Veranstaltung "Rad am Ring". Rund 6.000 Radlerinnen und Radler waren bis zum Abbruch unterwegs. Nürburgring Rettungshubschrauber im Einsatz Rad am Ring 2023 auf dem Nürburgring nach Unfall abgebrochen Das 24-Stunden-Radrennen wurde Sonntagmittag abgebrochen. Nach einem Unfall musste ein schwerverletzter Radfahrer in die Uni-Klinik Bonn geflogen werden. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz mit Sport SWR Fernsehen RP Über dieses Thema berichtete SWR1 RP am 23. Juli 2023 um 16 Uhr

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in und für Rheinland-Pfalz Die Johannes Gutenberg-Universität und die Hochschule Mainz sollen ein Medienhaus bekommen. Einzelheiten des geplanten Baus wollen Wissenschaftsminister Clemens Hoch und Finanzministerin Doris Ahnen (beide SPD) heute Mittag vorstellen. Die Hochschule Kaiserslautern prüft nach einem Hackerangriff im Darknet veröffentlichte Daten. Nach dem Angriff war auch das digitale Lehrangebot ausgefallen. Die Studierenden konnten teilweise in Präsenz an den Vorlesungen auf dem Campus teilnehmen. Nach der Hitze und Trockenheit jetzt die Abkühlung: Die Woche in Rheinland-Pfalz startet mit Gewittern und Schauern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch vor örtlichen Unwettern.

6:02 Uhr ☔️ Wetter für RLP: Regenschauer ziehen über das Land Pünktlich zum Ferienstart ist das Wetter so gar nicht sommerlich - in den nächsten Tagen solltet ihr die Regenjacke und auch mal einen Pulli parat haben. Seit dem Morgen ziehen von Westen her Schauer über Rheinland-Pfalz. Dabei bleibt es in der Früh noch recht mild bei 13 bis 18 Grad, am Nachmittag wird es noch einmal bis zu 26 Grad warm. Dabei weht ein mäßiger Südwestwind mit teils starken Böen. Deutlich kühler mit Höchsttemperaturen von maximal 21 Grad wird es am Dienstag und Mittwoch. Auch hier kann es immer wieder mal regnen. Am Donnerstag wird es dann noch etwas nasser. Video herunterladen (24,6 MB | MP4)