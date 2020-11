Geldautomat in Birkenfelder Supermarkt aufgehebelt

Unbekannte Täter haben Montagnacht in einem Supermarkt in Birkenfeld (Landkreis Birkenfeld) einen Geldautomaten aufgehebelt. Wie die Polizei mitteilte, sind sie zunächst in eine Bäckerei eingedrungen.