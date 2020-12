per Mail teilen

Der Datenklau an Geldautomaten in Rheinland-Pfalz hat im laufenden Jahr auf niedrigem Niveau leicht zugenommen. Neun Mal manipulierten Kriminelle von Januar bis einschließlich November Geldautomaten im Land, um Kartendaten und Geheimnummern von Bankkunden auszuspähen. Damit liegt die Zahl der "Skimming"-Fälle 2020 schon nach elf Monaten über dem Niveau des gesamten Vorjahres, in dem es nach Angaben der Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme sechs "Skimming"-Attacken gegeben hatte.