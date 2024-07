Demo von Rechtsextremen und Gegendemo in Bingen

per Mail teilen

In Bingen haben am Samstag rund 250 Menschen gegen einen Aufmarsch rechter Gruppen protestiert. 19 Anhänger der rechtsextremen Parteien Die Rechte und Die Heimat demonstrierten unter anderem gegen Zuwanderung. Große Teile der Binger Innenstadt waren am Nachmittag für rund drei Stunden gesperrt.