Wärmebildkameras sollen Waldbrände früher entdecken

Die Hitze in diesem Sommer hat es in sich: die Waldbrand-Gefahr ist hoch, teilweise gilt die höchste Warnstufe. Aus der Pfalz kommt eine neue Idee, wie man Waldbrände früher entdecken kann. Eine spezielle Kamera soll dabei helfen. Eine Firma aus Neustadt an der Weinstraße setzt für das Pilotprojekt militärisches Gerät ein.