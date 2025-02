Schulstunde gegen Fake News und für mehr Sicherheit im Internet

Fake News - ein echtes Problem im Internet. Gerade im Wahlkampf gibt es in den sozialen Medien immer wieder Nachrichten, die nicht stimmen oder von Extremisten gestreut werden. Am Safer Internet Day sollen Jugendliche dafür geschult werden, so etwas zu erkennen. In Ludwigshafen haben die Landesmedienanstalt und die Initiative Klicksafe am Dienstag eine Schulstunde zu diesem Thema veranstaltet.

Meldestellen und Bilderrückwärtssuche als Hilfe

Mit Fake News hatten die Achtklässler einer Gesamtschule in Ludwigshafen schon oft zu tun, meist auf Social Media. Die Möglichkeiten dem zu begegnen, sind zum Beispiel Meldestellen oder die Bilderrückwärtssuche im Netz. Sie sollen den Schülerinnen und Schülern mehr Sicherheit geben.

Gerade im Wahlkampf gebe es im Netz oft viel Desinformation, zeigen die Veranstalter anhand von Beispielen. Doch nicht nur Jugendliche seien für Fakenews anfällig, sondern auch Erwachsene. Pia Lamberty, Sozialpsychologin, sieht vor allem jetzt vor der Bundestagswahl einen Anstieg an Desinformationen im Netz. Sie sagt, gerade diejenigen, die meinen, gegen falsche Inhalte gewappnet zu sein, seien es oft nicht, Ihnen fehle oft die kritische Sichtweise.