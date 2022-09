Demo gegen Ausbau der B10 im Pfälzerwald

per Mail teilen

Seit Jahren kämpfen viele Gruppen gegen den geplanten vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 im Pfälzerwald zwischen Pirmasens und Landau. Am Samstag haben das mehrere Organisationen noch einmal mit einer Demonstration bekräftigt. Viele Protestierende reisten ganz bewusst per Fahrrad an und trafen sich zur Kundgebung auf dem Landauer Stiftsplatz.