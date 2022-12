Bitterkaltes Wochenende in RLP, Sonntagnacht gefrierender Regen

per Mail teilen

Rheinland-Pfälzer müssen sich weiterhin warm anziehen. Das Wochenende bleibt frostig. Achtung auf den Straßen: In der Nacht von Sonntag auf Montag ist mit gefrierendem Regen zu rechnen.

Es bleibt erst einmal eisig in Rheinland-Pfalz: Am Wochenende ist nach wie vor Dauerfrost angesagt. Es sei weiter "unangenehm kalt", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag.

Der Samstag starte morgens neblig-trüb, ehe es vielerorts heiter bis sonnig und trocken sei. Die Höchsttemperaturen erreichen zwischen minus fünf und null Grad. In der Nacht auf Sonntag kühle es auf minus sechs bis minus elf Grad ab - in Tallagen bis minus 14 Grad. Laut DWD droht Glättegefahr.

Aussichten für die kommenden drei Tage: Gefrierender Regen am Sonntag

Am Tag sei es erneut sonnig, bis von Westen her dichte Bewölkung aufziehe. Ab Sonntagabend sei schließlich gefrierender Regen mit erheblicher Glatteisbildung zu erwarten, so die DWD-Expertin.

Zum Wochenbeginn werde es dann deutlich milder - mit maximal fünf bis neun Grad.