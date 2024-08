per Mail teilen

Ein Großteil der bei dem Gefangenenaustausch freigekommenen deutschen und russischen Staatsbürger ist Freitagnacht am Flughafen Köln/Bonn angekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nahm sie dort in Empfang. Dem größten Gefangenenaustausch seit Ende des Kalten Krieges seien monatelange Gespräche vorausgegangen, erklärte Scholz. Er verteidigte in seiner Rede insbesondere die Entscheidung, den sogenannten Tiergartenmörder Wadim Krassikow freizulassen.