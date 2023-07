Ein mit Gasflaschen beladener Lastwagen ist am Montagabend auf der A60 in der Eifel in den Straßengraben gefahren und hat Teile seiner Ladung verloren. Zwischen Prüm und Waxweiler wurde die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer vermutlich betrunken.